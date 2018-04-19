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الثقافة
الخميس 19/أبريل/2018 - 05:02 م

«الأعلى للثقافة» يعقد الندوة الرابعة لـ«تواصل»

الندوة الرابعة لـ«تواصل»
الندوة الرابعة لـ«تواصل»
ايهاب مصطفى
dostor.org/2135469

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الندوة الرابعة لـ«تواصل»، والتي تنظمها لجنة القصة ومقررها الكاتب الروائي يوسف القعيد، أمس الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في المجلس بساحة دار الأوبرا.

بدأت الندوة بكلمة لمقررة الندوة الدكتورة عزة بدر، والتي رحبت فيها بالمشاركين، وأبدت سعادتها بالحضور الذي كما وصفته يزداد ندوة بعد أخرى، وبالأعمار الصغيرة لبعض المشاركين، وهذا كما قالت هو الهدف الحقيقي لتلك الندوة التي تهدف للتواصل بين مختلف ألوان الفنون ومع مختلف الأعمار.

أعقب ذلك فاصل غنائي قدمه عاشور كيلاني وافتتح الفاصل بأغنية «بالأحضان» لعبدالحليم حافظ، ثم فقرة الإبداع الشعري، وكانت أولى القصائد للشاعر محمود الديداموني بعنوان «قالت»، ثم ألقى قصيدة «إليك يا براءة الوجود»، ومن ديوانها والذي يحمل عنوان «بنت بميت راجل»، ألقت شاعرة العامية هانية جمال الدين، مجموعة من القصائد المتميزة بالديوان.

«الأعلى للثقافة» يعقد الندوة الرابعة لـ«تواصل»
«الأعلى للثقافة» يعقد الندوة الرابعة لـ«تواصل»
«الأعلى للثقافة» يعقد الندوة الرابعة لـ«تواصل»
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