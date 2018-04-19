بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة من أجل تدريب الكوادر الإدارية طبقا لأحدث طرق الإدارة وعمل شراكة دورات تدريبية جديدة لموظفي محافظة قنا لعام 2018، بحضور السفيرة نهاد ذكرى، مساعد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وسلّم محافظ قنا ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية 26 شهادة دورات تدريبية للقيادات العليا في مجال مهارات القيادة العليا ومهارات التواصل الفعّال وحل المشكلات ضمن منحة تدريبية مكثفة تقدمها الجامعة لتحسين كفاءة الآداء وجودته من خلال برنامج طموح للتدريب علي نظم وتقنيات الإدارة الحديثة.



وأكد محافظ قنا: أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقًا من الإيمان المشترك لكل من محافظة قنا والجامعة الألمانية بأهمية تأهيل الكوادر الإدارية وتدريبهم طبقًا لأحدث طرق الإدارة المتقدمة، والقدرات العملية، وبناء على القدرات الفنية والإدارية التى تملكها الجامعة الألمانية واهتمامها بعملية التنمية في المجالات كافة، خاصة في مجال التنمية البشرية، حيث تولي محافظة قنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الإدارة وزيادة كفاءتها وتطوير الأداء في إطار خطة التطوير المستمر للمحافظة.



أوضح رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة الألمانية تقدم مساعدتها الفنية حيث تمتلك خبرة كبيرة في العديد من مجالات التدريب وورش العمل وفقا لاحتياج محافظة قنا، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم معرض سنوي حيث ستخصص الجامعة لأول مرة هذا العام مساحة كنافذة لعرض منتجات محافظة قنا من الحرف التراثية المختلفة.



وأضاف: أنه جار دراسة تقديم دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية لإكساب المعلم مهارات حديثة واطلاعه على طرق التعليم الحديثة لرفع جودة التعليم، إضافة إلى رفع كفاءة مهارات وقدرات المدربين بمركز معلومات قنا.