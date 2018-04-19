القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
محافظات
الخميس 19/أبريل/2018 - 05:02 م

بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2135468

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة قنا والجامعة الألمانية بالقاهرة من أجل تدريب الكوادر الإدارية طبقا لأحدث طرق الإدارة وعمل شراكة دورات تدريبية جديدة لموظفي محافظة قنا لعام 2018، بحضور السفيرة نهاد ذكرى، مساعد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلّم محافظ قنا ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية 26 شهادة دورات تدريبية للقيادات العليا في مجال مهارات القيادة العليا ومهارات التواصل الفعّال وحل المشكلات ضمن منحة تدريبية مكثفة تقدمها الجامعة لتحسين كفاءة الآداء وجودته من خلال برنامج طموح للتدريب علي نظم وتقنيات الإدارة الحديثة.

وأكد محافظ قنا: أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقًا من الإيمان المشترك لكل من محافظة قنا والجامعة الألمانية بأهمية تأهيل الكوادر الإدارية وتدريبهم طبقًا لأحدث طرق الإدارة المتقدمة، والقدرات العملية، وبناء على القدرات الفنية والإدارية التى تملكها الجامعة الألمانية واهتمامها بعملية التنمية في المجالات كافة، خاصة في مجال التنمية البشرية، حيث تولي محافظة قنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الإدارة وزيادة كفاءتها وتطوير الأداء في إطار خطة التطوير المستمر للمحافظة.

أوضح رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة الألمانية تقدم مساعدتها الفنية حيث تمتلك خبرة كبيرة في العديد من مجالات التدريب وورش العمل وفقا لاحتياج محافظة قنا، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتنظيم معرض سنوي حيث ستخصص الجامعة لأول مرة هذا العام مساحة كنافذة لعرض منتجات محافظة قنا من الحرف التراثية المختلفة.

وأضاف: أنه جار دراسة تقديم دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية لإكساب المعلم مهارات حديثة واطلاعه على طرق التعليم الحديثة لرفع جودة التعليم، إضافة إلى رفع كفاءة مهارات وقدرات المدربين بمركز معلومات قنا.

الآن

العراق يتلقى تأكيدات من 11 دولة بالالتزام بالتعهدات المالية

فاينانشال تايمز: الأسد لا يخشى الغرب.. والمعارضة ورطته بـ«الكيماوي»

«شكري» عن سد النهضة: لن يُفرض علينا وضع قائم ولدينا وسائل للدفاع عن مصالح الشعب

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

فرنسا تعلن رسميًا: «حفتر» يتلقى العلاج فى مستشفى عسكرى

ألبومات الصور

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 52 من كلية الصيدلة

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

فرنسا تعلن رسميًا: «حفتر» يتلقى العلاج فى مستشفى عسكرى

كشكول

«التعليم العالي» تبرع إماراتي للمستشفى بمليون جنيه لشراء أجهزة طبية للأطفال

أحمد رضوان: بروتوكول التعاون مع الجامعة الصينية بخلق فرص تدريب للطلاب

أشرف الشيحي : الجامعة الصينية لا تهدف للجودة فقط بل تدريب الطلاب على سوق العمل

أبو الريش الياباني تحتفل بجهاز منظار القلب والصدر

وزير التعليم العالي: مستعد لتصوير إعلان لدعم أبو الريش الأطفال

الأمصار

ماكرون: أوروبا تعيش لحظة حاسمة

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بادعاء إطلاقهم طائرات ورقية شرق رفح

قادة النمسا وروسيا وألمانيا مستعدون للمساهمة بالمفاوضات السورية

ضبط حاويات وقنابل كيميائية مصدرها ألمانيا وبريطانيا بدوما

العراق تتلقى تأكيدات من 11 دولة بتنفيذ الالتزامات المالية

منوعات

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك