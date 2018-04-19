إيران والعراق وسوريا وروسيا يعقدون اجتماعا ببغداد لمكافحة الإرهاب

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

حصل "الدستور" علي صور تلميذ بالصف السادس الابتدائي بقرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لقي مصرعه متأثرا بأعراض التسمم، بعد أن انتحر، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق". وكان ...