الخميس 19/أبريل/2018 - 05:00 م
إيران والعراق وسوريا وروسيا يعقدون اجتماعا ببغداد لمكافحة الإرهاب
dostor.org/2135462
عقب تسليمه وحدات الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة السادات، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات ...
حصل "الدستور" علي صور تلميذ بالصف السادس الابتدائي بقرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لقي مصرعه متأثرا بأعراض التسمم، بعد أن انتحر، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق". وكان ...