البرلمان الأوروبي يدعو لمنع التقويض بالاتفاق النووي مع إيران

دعا 484 عضو برلمان من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الخميس، الكونجرس الأمريكي إلى منع إدارة دونالد ترامب من تقويض الاتفاق المبرم بين القوى الغربية وإيران، بشأن برنامجها النووي.



جاء ذلك في خطاب مشترك وجهه البرلمانيون إلى الكونجرس، وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، وجاء في الخطاب أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، رغم أن طهران تفي بالتزاماتها وفق الاتفاق.



وحذر الخطاب من أن انسحاب الولايات المتحدة سيضع الاتفاق في خطر كبير، وقد يدفع الإيرانيين إلى إلغائه، وإطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة، كما يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات عبر الأطلسي، ويدفع أوروبا إلى التقارب الإجباري مع الصينيين والروس، في محاولة للإبقاء على الاتفاق، مشددًا على أن الانسحاب سيؤدي إلي عواقب كارثية.



وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، عام 2015، ويقضي الاتفاق بفرض قيود وتفتيش دائم على الرنامج النووي الإيراني، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.