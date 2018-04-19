الحزب الحاكم فى تركيا يتحدى المعارضة

سخر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من حزب المعارضة الرئيسي، اليوم الخميس، متحديًا أن يتقدم بمرشح لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، والمتوقع أن تشدد قبضة الرئيس التي تمسك بالسلطة منذ 15 عامًا.



وقال بكر بوزداج، المتحدث باسم الحكومة التركية، إن حزب الشعب الجمهوري المعارض يحجم عن ترشيح زعيمه كمال قليجدار أوغلو للمنافسة في الانتخابات التي تحدد لها يوم 24 يونيو، لأنه لا يعتقد أن بإمكانه منافسة أردوغان.



ودعا أردوغان للانتخابات المبكرة، أمس الأربعاء، مقدمًا موعد التصويت بأكثر من عام، لتتمكن تركيا من التحول إلى رئاسة تنفيذية قوية وهو ما تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء مثير للانقسامات العام الماضي.



وتوقع المحللون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لكن الموعد الجديد لا يترك سوى شهرين بالكاد للحملة الانتخابية، ما قد يوقع معارضي إردوغان في مأزق.



وقال بوزداج: "رئيسنا استعد للنزول وإذا كان السيد قليجدار يقول (أنا جندي) فعليه ارتداء زي القتال والنزول إلى الساحة".



وقال حزب الشعب الجمهوري إنه سيتخذ قرارًا بشأن مرشحه، خلال الأيام العشرة المقبلة، وقال حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، إنه سيعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، لبحث خططه.



بينما أعلن حزب الحركة القومية تأييده لإردوغان، ولم يعلن أحد ترشحه في انتخابات الرئاسة حتى الآن سوى وزيرة الداخلية السابقة، ميرال أكشنار، التي انشقت عن حزب الحركة القومية العام الماضي لتشكل "حزب الخير".



وقال بوزداج: "السياسي لا يهرب من الانتخابات"، مضيفًا، أنه يعتقد أن أردوغان سيفوز في الجولة الأولى، قائلًا: "نحن حزب العدالة والتنمية مستعدون للانتخابات".



ويُهيمن أردوغان على الحياة السياسية في تركيا منذ فوز حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية لأول مرة في الانتخابات البرلمانية، في نوفمبر عام 2002، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للبلاد، وحوّل بلده الفقير الواقع على الطرف الشرقي لأوروبا إلى سوق ناشئة رئيسية.



لكن النمو التركي المطرد واكبه توجه نحو الحكم السلطوي الذي يقول منتقدون في الداخل وفي أوروبا إنه جعل الدولة تميل باتجاه حكم الفرد.



ومنذ محاولة انقلاب فاشلة في يوليو عام 2016، تقول الأمم المتحدة إن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 160 ألف شخص، وبعد مرور نحو عامين على محاولة الانقلاب ما زالت تركيا في حالة طوارئ والحملة الأمنية مستمرة.



وقال وزير الدفاع، نور الدين جانيكلي، اليوم الأربعاء، إن السلطات حددت ثلاثة آلاف من أفراد القوات المسلحة يعتقد أنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تحمله تركيا مسئولية محاولة الانقلاب، وأغلقت السلطات وسائل إعلام وسجنت عشرات الصحفيين.



وقال إريك ميرسون، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، إن أردوغان يمكنه، بالدعوة لتقديم موعد الانتخابات عام ونصف تقريبًا، أن يعول على دعم القوميين بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية منه، مضيفًا أن ضيق الوقت "يعطي وقتًا أقل للمعارضة لتنظم نفسها واختيار مرشحين للرئاسة".



وقال رئيس شركة لقياس الرأي العام، تعتبر مُقربة من حزب العدالة والتنمية، إن استطلاعًا للرأي أجرى هذا الأسبوع أشار إلى حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 41.5% من الأصوات وحزب الحركة القومية المؤيد له على 6%.





