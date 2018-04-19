ضبط لص متلبسًا بسرقة مهمات سكة حديد كفر الزيات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد كفر الزيات من ضبط «ع.أ.أ» 32 سنة، محكوم عليه هارب في قضية "سلاح " حصر غيابيًا بالحبس لمدة شهر، متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن 3 قطع فرامل حديدية وزن 30 كيلوجراما من حوش محطة سكة حديد كفر الزيات.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتم إرسال المتهم والمضبوطات لمركز شرطة كفر الزيات، لقيده وعرضه على النيابة التي باشرت سير عملية التحقيقات.