إخلاء سبيل المتهمين القصّر فى قضية ولاية سيناء

قال المحامي خالد المصري، إن نيابة أمن الدولة العليا قرّرت إخلاء سبيل جميع المتهمين القُصّر في القضية 502 لسنة 2015 بتدابير احترازية، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي الخاصة بهم.



وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة؛ لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، وأنه أمرهم بتنفيذ أكثر من عملية تستهدف قوات الجيش والشرطة.



وقال مصدر مطلع إن المتهمين تم ضمهم إلى القضية 502 لسنة 2015، والتى تضم عددًا من المتهمين فى تنظيم ولاية سيناء من بينها واقعة الهجوم على الكتيبة 101 و4 أكمنة أخرى.