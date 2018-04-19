ضبط لص متلبسًا بسرقة مهمات سكك حديد الإسكندرية

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، من ضبط المدعو «ز.م.أ»، 21 سنة، متلبّسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد، عبارة عن «2 هواية ألومنيوم - شباك» من قطار بورسعيد- الإسكندرية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة سكك حديد الإسكندرية، وتم إرسال المتهم والمضبوطات لقسم شرطة العطارين، لقيده وعرضه على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.