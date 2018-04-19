ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطنطا

نجحت مباحث قسم ثان طنطا في ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من مدينة طنطا.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الصواف، مفتش المنطقة المركزية، بتعدد حوادث سرقة السيارات، وأمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، حيث أكدت التحريات صحة البلاغات، وفى أحد الأكمنة تمكن من ضبط «محمد. ع.أ»، وشهرته محمد طلعت، 44 عامًا، عاطل مسجل شقى خطر «فئة أ»، سبق اتهامه فى 28 قضية سرقة بالإكراه «مخدرات - سرقة سيارات - سلاح أبيض»، و«محمد ش ج»، 31 عامًا، عاطل، مقيم بعزبة السبيل بطنطا، سبق تهامه فى 6 قضايا سرقات «هارب»، وجارٍ ضبطه- لتكوينهم تشكيلا عصابيا بزعامة الأول.



وبسؤاله، اعترف بارتكابه العديد من الوقائع، وأرشد عن مكان 9 سيارات قام بسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة سير عملية التحقيقات.