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الخميس 19/أبريل/2018 - 03:45 م

تحرير 2014 مخالفة في حملات مرورية بالوادي الجديد

لواءعبد الرحمن شحاتة
لواءعبد الرحمن شحاتة
محمد أحمد
dostor.org/2135373

أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضبط 2014 مخالفة في حملة أمنية مكبّرة بمراكز المحافظة الخمسة.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عادل فوزي، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، يفيد بتحرير 2014 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبّرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار الأسبوع المنقضي.

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بمراكز الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس - بلاط، بقيادة المقدم سليمان حيدر، وكيل ثاني إدارة المرور، والرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور، وتمكنت الحملة من تحرير 2014 مخالفة متنوعة، من أبرزها تحرير 13 محضرا لشاحنات نقل عملاقة، خالفت الأوزان القانونية المقررة لكل شاحنة في نقل خام الفوسفات، و85 مخالفة لقائدي درجات نارية دون خوذة، وضبط 70 شخصًا يقودون مركباتهم دون رخص قيادة، وضبط 40 آخرين دون رخص تسيير.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيق.

تحرير 2014 مخالفة في حملات مرورية بالوادي الجديد
تحرير 2014 مخالفة في حملات مرورية بالوادي الجديد
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