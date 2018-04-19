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الخميس 19/أبريل/2018 - 07:00 م

«الحوت الأزرق» تبتلع طفلًا جديدا في البحيرة.. وخبير: هكذا نستطيع مواجهتها

«الحوت الأزرق» تبتلع
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2135371

يبدو أن سلسلة الانتحار تنفيذًا لأوامر لعبة «الحوت الأزرق» لن تتوقف عند خالد محمد طه الطالب في الصف السادس الابتدائي، الذي انتحر اليوم الخميس بتناول مادة سامة امتثالًا لأوامر اللعبة المميتة التي كان يمارسها.

مستشفى «طوارئ طنطا» الجامعي في محافظة الغربية، استقبل الطالب صباح اليوم إثر تناول سمًا فسفوريًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب تحويله إلى مستشفى طنطا التعليمي (الفرنساوي).

وقالت أسرة الطفل إنه تناول حبوب «حفظ الغلال» تنفيذًا لأوامر اللعبة، وتبين وجود وشم على ذراعه اليمنى لرسمة على هيئة حوت.

تعليقًا على حادث اليوم، قال الدكتور محمد طاهر مدرس علم تنظيم المجتمعات في كلية التربية الاجتماعية بجامعة الزقازيق، إن انتشار هذة اللعبة بهذا الشكل المُخيف يدعو إلى سرعة التدخل من الجميع خصوصًا الأسرة، لأن اختراق هذه اللعبة لبيوتنا كمصريين يعني أننا أصبحنا في مرحلة علاقات هشة ولا يعلم أحد ماذا يدور داخل بيته وبين أفراد عائلته.

وأضاف «طاهر»: «الدولة مسؤولة ولكن هناك مسؤوليات أكبر من الدولة فترويج الإعلام للعبة جذب الكثيرين من المتابعين للبحث عن اللعبة خصوصًا فئة المراهقين وهي الفئة التي تستهدفها مثل هذة الألعاب التي تُسيطر على عقل الضحية»، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع لمحاربة هذا الغزو الثقافي الهدام والحفاظ على النشء الصاعد.


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