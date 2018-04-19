ضبط هارب من 30 حكمًا قضائيًا بموقف أتوبيسات المنيب

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث النقل العام «ع.م.ع»، 31 سنة، عقب الاشتباه به أثناء تواجده فى موقف أتوبيسات المنيب، التابع لهيئة النقل العام- دائرة قسم شرطة الجيزة.



وبالكشف عنه تبيّن أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية "تبديد" بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (يوم إلى سنة) منهم قضية تبديد كلى مستأنف حصر غيابى بالحبس لمدة شهر.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإرسال المحكوم عليه لقسم شرطة الجيزة، لاستكمال الإجراءات القانونية.