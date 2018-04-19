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الخميس 19/أبريل/2018 - 03:42 م

فلسطين تدعو مجلس الأمن لحماية الصحفيين

وزارة الإعلام
وزارة الإعلام
أش أ
dostor.org/2135368

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بإغلاق مؤسسة «إيليا للإعلام الشبابي» في القدس، استمرارا للعدوان على وسائل الإعلام الفلسطينية، وإمعانا في استهداف صحفييها، خاصة في القدس المحتلة.

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن ادعاء ليبرمان بأن مؤسسة إيليا «تنظيم إرهابي»، هو جزء من حملة التحريض المسمومة التي يعمد اليمين الإسرائيلي المُتطرف لتنفيذها ضد أبناء شعبنا.

وطالبت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، وسائر الأطر المدافعة عن حرية الإعلام، بوقف العدوان المتصاعد على الإعلام الفلسطيني، والتدخل لحماية صحفييها الذين تنتهك إسرائيل كل حقوقهم، وتستهدفهم بالقتل والاعتقال وإعاقة الحركة.

ودعت مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراره «2222» الذي يوفر الحماية للصحفيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

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