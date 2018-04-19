للمرة الثانية.. تعطل طائرة أمريكية وهبوطها اضطراريًا فى أتلانتا

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية هبطت بشكل اضطرارى فى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولى، بعد أن اشتعلت النيران فى أحد محركاتها، واندلعت سحابات دخان كثيفة منها.



وأشارت شبكة "سى إن إن" الإخبارية إلى أن الحادث يعد الثانى خلال يومين فقط، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" في مطار فلاديفيا الدولى، خلال توجهها إلى دالاس بعد تعطل أحد محركاتها مما أدى لوفاة راكبة.



وأوضحت أن الطائرة التى اشتعل أحد محركاتها اليوم من طراز "إير باص 333"، وتابعة لشركة "دلتا"، وسارعت نحوها سيارات الإطفاء لاحتواء الأمر، واشتعلت النيران في محرك الطائرة أثناء توقفها على مدرج المطار فى أتلانتا، حيث كان من المقرر أن تتوجه إلى لندن.