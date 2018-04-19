القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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اقتصاد
الخميس 19/أبريل/2018 - 03:39 م

مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم الملكة علياء بالأردن

مطارات باريس آيروبور
مطارات باريس آيروبور دو باري
وكالات
dostor.org/2135365

أعلنت مجموعة مطارات باريس آيروبور دو باري، الخميس، أنها رفعت حصصها في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن إلى 51% بما تقارب قيمته 265 مليون دولار.

وقالت إدارة المجموعة إن المساهمين الجدد الذين تستثمر معهم الشركة هم "صندوق الاستثمار في البنى التحتية، ميريديام، والبنك الإسلامي للتنمية".

وقال أوغوستان رومانيه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خلال مؤتمر صحفي في عمان، إنه: "وبحلول 2035 من المتوقع أن تنمو حركة المسافرين من إفريقيا والمحيط الهادئ إلى 3 أضعاف ما هي عليه الآن، فيما ستتضاعف الحركة من أوروبا والأمريكيتين".

وشدد على إمكانية تنمية قدرات مطار الملكة علياء الدولي كونه يقع "في إحدى أكثر الدول استقرارًا في المنطقة".

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