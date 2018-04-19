ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

حصل "الدستور" علي صور تلميذ بالصف السادس الابتدائي بقرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لقي مصرعه متأثرا بأعراض التسمم، بعد أن انتحر، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق".



وكان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، عن وصول الطفل "خ. م. ط" 12 عاما، بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بادعاء تسمم فسفوري، بسبب تناول مادة سامة غير معلومة.



وبسؤال الطبيب المعالج، قال بأنه تناول حبوب حفظ الغلال، تنفيذا لأوامر لعبة الحوت الأزرق التي يمارسها على الهاتف المحمول، كما تبين وجود «رسمة الموت» على الذراع اليمنى للطفل المصاب، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقى العلاج اللازم لكنه فارق الحياة.



وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 4788 إداري 2018 إيتاي البارود، وجار العرض على النيابة العامة.

