«السياحة» تشارك فى فعاليات معرض «قبرص» غدًا

يشارك، غدًا، عدد من الفنادق وشركات سياحة فى المعرض الدولي للسیاحة والسفر «TAXIDIE» المقرر إقامته بأرض المعارض بمدینة نیقوسیا، قبرص، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبریل 2018.



ویعتبر المعرض إحدى الفعالیات المھمة في قبرص، حیث یُعقد سنویا ویقوم بافتتاحه رئیس الجمھوریة بقبرص وتشارك فیه عدة قطاعات منها «وكلاء السیاحة والسفر - الفنادق - شركات الطیران - الشركات الموردة للقطاع السیاحي؛ كشركات المشروبات والأغذیة والمفروشات، والشركات العاملة في قطاع السیاحة من قبرص ومن دول أخرى».



ویستھدف المعرض إبرام تعاقدات بین مشغلي الرحلات الأجانب أو القبارصة؛ لخدمة السیاح القبارصة لقضاء عطلاتھم خارج قبرص، وبلغ إجمالي عدد الرحلات السیاحیة التى قاموا بها نحو 310.1 ملیون رحلة خلال عام 2017، تضمنت 6775 رحلة إلى مصر فقط.



وأشارت المصادر إلى أنه كانت ھناك مشاركات رسمية في ھذا المعرض من جانب وزارة السیاحة في السابق، إلا أنھا توقفت لعدة سنوات، وتعتبر السوق القبرصية من الأسواق الصاعدة، كما أن هناك حاليا تعاونا ثلاثيا بين مصر واليونان وقبرص، فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال السياحة.

