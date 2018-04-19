بيسكوف: يوجد بعض المظاهر العدوانية من أمريكا بحق روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المظاهر العدوانية وغير الودية متواصلة بحق روسيا بما في ذلك من الولايات المتحدة.



وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين وفقا لما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "إن هذا هو الواقع الذي يتعين على روسيا العمل فيه"، مضيفا: "لن أتحدث عن (العواصف) المختلفة، بل عن أن المظاهر غير الودية، كانت وما زالت، ولا يمكن استبعادها في المستقبل.. بالنسبة لنا، هذا هو الواقع الذي نعمل فيه، انطلاقا من مصالحنا الخاصة قبل كل شيء".