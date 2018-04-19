واشنطن تعتزم مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لحظر الأسلحة النووية

قال روبرت وود، السفير الأمريكى لشئون نزع السلاح، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبحث عن الدعم خلال اجتماع بشأن معاهدة تاريخية تحظر انتشار الأسلحة النووية "لمواصلة ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية حتى تفى بالتزاماتها".



وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووى على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".



وتابع وود قائلا: "فيما يتعلق بحملة الضغط، فإن الأشياء التى تحظى باهتمامنا الكبير هى مواصلة الضغط، بمعنى فرض عقوبات، وضمان ألا تتمكن كوريا الشمالية من الحصول على أموال تساعدها على تطوير برنامجها النووى وبرنامجها للصواريخ الباليستية".



ويبدأ مؤتمر بشأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يوم الإثنين المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.