تحطم غواصة أمريكية تعمل بالنووى

تحطمت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية - اليوم- قرب الجليد القطبى؛ بعد اصطدامها بطبقة سميكة منه فى بحر بوفورت.



ونشرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، مقطع فيديو، من داخل كواليس غرفة التحكم للغواصة الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، بقدرة 7 آلاف طن.



وقال التقرير إن السفينة الأمريكية هارتفورد، ظهرت شمال البر الرئيسى الكندي؛ للمشاركة في سباق "ICEX 2018" التابع للجيش الأمريكى، وهو عبارة عن تمرين جليدي ثلاثى يهدف إلى الحفاظ على مهارات "الملاحة، والبقاء على قيد الحياة" بين القوات.



وأوضحت القناة، أن الغواصة خرجت فى مهمة خطيرة؛ للسير تحت الجليد، حيث يجب أن تتنقل حول تشكيلات مختلفة من الجليد تحت الماء، تتغير باستمرار؛ وهو ما يجعل اختيار طاقمها أمرا يحتاج إلى حرص شديد؛ لاشتراط كونهم مدربين جيدًا.