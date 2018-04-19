مهران نزار غطروف يكتب: العدوان الثلاثى على سوريا بين انتصار الدولة الوطنية وسقوط الإمارة

لم يكن البيان العسكرى الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، صباح السبت 14 أبريل الجارى- والذي أعقب العدوان الثلاثى الذى شنته كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا على دمشق وخارجها -بيانًا وحيدًا فى ذلك اليوم.

بل كان له بيان شقيق آخر، مساء ذات اليوم أيضا، حيث جاء مؤكدا فشل كامل مشروع العدوان والحرب على سوريا، وليس فشل هذه الضربة العسكرية فقط.



فقد تم الإعلان في هذا البيان (الثاني)، أن مدينة دوما آخر معقل للإرهاب فى الغوطة الشرقية، والمتاخمة للعاصمة دمشق، مدينة محررة وخالية من الإرهاب تمامًا، بعد أن تم التوصل لاتفاق يقضى بخروج ما تبقى من مسلحى ما يعرف "بجيش الإسلام" المدعوم سعوديًا إلى منطقة جرابلس في الشمال السوري، عملاً بآلية المصالحات التى انتهجتها القيادة السورية كحل أساسى منذ بدء الحرب، للحفاظ على أبناء الشعب السورى وحقنا لدمائهم.



جاء ذلك بعد عملية عسكرية بدأها الجيش السورى، جراء نقض مسلحي "جيش الإسلام" في دوما، لاتفاق سابق أبرم مع الدولة السورية، يقضى باستسلامهم وخروجهم، ورغبة من الجيش أيضا فى إتمام عملية تحرير الغوطة الشرقية، عبر إغلاق ملف دوما الإرهابى بشكل نهائى، أسوة بغيرها من المدن والبلدات السورية، والتى عمل الجيش السورى وقواته الرديفة على تحريرها طيلة أعوام الحرب الكونية – الإرهابية السبعة الماضية.

سقوط الإمارة:

ربما السؤال المهم هنا والذى يتبادر إلى الذهن مباشرة، بعد هذا العرض هو: ما علاقة سقوط دوما خاصة، والغوطة الشرقية عامة، فى الدفع لشن عدوان ثلاثى على العاصمة السورية كالذى حصل؟

والجواب هو ببساطة: سقوط فكرة الإمارة التي أنشئت على تخوم العاصمة دمشق -بشكل نهائي - لتكون كالسيف المسلط على رقبة الدولة، ومعها ما يقارب 8 ملايين مواطن سورى، يذبح ويقصف ويعتقل باسم الإسلام زورًا وبهتانًا، والإسلام منهم براء.



هذا السقوط المدوي لإمارة الإرهاب في دوما، دفع الدول الراعية للإرهاب في سوريا-وعلى رأسها الدول التى نفذت العدوان الثلاثي أمريكا بريطانيا وفرنسا، والدول التي مولت وتبنت ودعمت وعلى رأسها كل من السعودية قطر وإسرائيل – إلى الإصابة بحالة من الجنون والهيسترية، جراء خسارتهم آخر أوراقهم الضاغطة على دمشق.



بدأت ملامح هذا الجنون تظهر بشكل موثق دبلوماسيًا، من خلال عدة محاولات لاستصدار قرارات عبر مجلس الأمن الدولى، لإدانة الدولة والجيش السورى بذريعة استخدام الأسلحة الكيمائية –التي لا تمتلكها سوريا أصلا - في الغوطة الشرقية، والتي طالما أحبطها الفيتو الروسى الحليف، ومن خلال الدفع لعسكرة الأمر، بإطلاق جملة من التهديدات المختلة وغير المتوازنة للرئيس الأمريكى ترامب، والفرنسي ماكرون والبريطانية ماى - والتى سبقت شن العدوان بعدة أيام- والقيام بإرسال قطع حربية بحرية كبيرة، لتتمركز قبالة الشواطئ السورية شرق المتوسط.

وصولاً لتنفيذ هجوم صاروخى تجاوز المائة بقليل، على عدة مواقع هامة وحيوية في العاصمة دمشق وخارجها، أهم ما ميز هذا الهجوم هو مقدار الخيبة والفشل اللذين حصدتهما أطراف هذا العدوان، جراء التميز والجهوزية اللذين أظهرتهما الدفعات الجوية السورية في مواجهة هذا العدوان الصاروخي، حيث تمكنت من إسقاط الكم الأكبر من الصواريخ، ومن حرف الكم الآخر عن أهدافه، ليضاف هذا العدوان إلى سلسلة الهزائم التي تمنى بها أطرافه منذ بدء الحرب على سوريا، والتي كان آخرها إعلان سقوط إمارة دوما، وعودتها إلى سياقها الوطني والحضاري الطبيعي والمشرف.

نعم لقد شكل تحرير الغوطة الشرقية ودوما من الإرهاب - الذي عاث فسادا كاملا وبكامل المقاييس الدولية والأخلاقية والإلهية– نقلة نوعية على غاية من الأهمية الاستراتيجية لسببين أساسين، هما:

الأول: هو فشل المشروع (الإخواني – الوهابي) الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية، لإلباسه لجمهوريات شمال إفريقيا وشرق المتوسط، وصولا لليمن.

والثاني: إخفاقها بخلق كيانات وظيفية وكانتونات مذهبية وعرقية، متناحرة فيما بينها، وتابعة لها، وتحقق مصالحها، والتي في مقدمتها إعلان يهودية الدولة لإسرائيل، وضمان أمنها وحمايتها، كأكبر قاعدة أمريكية وغربية متقدمة في الشرق الأوسط.

- انتصار مفهوم الدولة الوطنية:

يضاف إلى ذلك أن إعلان سقوط إمارة دوما، مثل أيضا تأكيدا حقيقيا على انتصار فكرة الدولة الوطنية الواحدة والجامعة، على فكرة الإمارات الطائفية والعرقية المتهالكة والفانية.

وهزيمة صريحة للمشروع الأهم من بين المشاريع الاستعمارية الأمريكية – الغربية المستمرة على منطقتنا، وعالمينا العربي والإسلامي، والتي لا تنفك تأتي وتظهر بهيئات ولبوسات مختلفة، وبشعارات براقة وكاذبة، كالديمقراطية والحرية والثورة في سبيل ذلك!

كانت محاولة إغراق مجتمعاتنا بأتون حروب مذهبية وعرقية، تتخذ الدين الإسلامي غطاء لها -قد نجحت في بعض المناطق، وتم القضاء عليها في بعض المناطق الأخرى- آخر هذه المشاريع، ولن يكون آخرها..!

وهذا ما جهدت الدولة السورية لتظهره للعلن منذ بداية الحرب عليها، عبر كل المجالات الرسمية والغير رسمية - وبتوثيق كامل بدءا من قطع الرءوس وأكل الأكباد، وصولا لتمثيليات الكيماوي الأخيرة والمفضوحة – بأن الحاصل لم يكن ثورة شعب مطلقا، وإنما هي حرب جديدة فبركتها كبرى دوائر القرار في العالم والإقليم، ضمن سياقها التاريخي الاستعماري – التآمرى العام، كمحاولة لسلب سوريا دورها الريادي في مقاومة الكيان الإسرائيلى، وإحباط مشاريع الهيمنة الأمريكية - الغربية الدائمة في المنطقة.

يؤكد ذلك أيضا قول الرئيس السوري بشار الأسد سابقا: "إن حربنا ضد الإرهاب مستمرة، ليس لأننا نهوى الحروب، فهم من فرض الحرب علينا، لكن سفك الدماء لن ينتهى حتى نقتلع الإرهاب من جذوره أينما وجد، ومهما ألبس من أقنعة"، جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس الشعب بمناسبة الدور التشريعي الثاني، في السابع من جون عام 2016.

فقد ساهمت حالة الوعى الوطني، لدى معظم فئات المجتمع السوري، مترافقة بحكمة القيادة الوطنية، كركيزة أساسية في إعادة تظهير أهمية وفعالية دور الدولة، ومؤسساتها الشرعية والقانونية في فرض الأمن والأمان، ضامنا أساسيا لحماية المواطن السوري، تحت أى عنوان من العناوين، وفي أى ظرف من الظروف.

يترجم ذلك حالة الفرح العارمة التي دفعت بالشعب العربي السورى إلى الساحات - صبيحة يوم العدوان الثلاثي على بلاده – دعما لأبنائه من الجيش والقوات المسلحة ولقيادته الوطنية، في قرارها المبدئى والراسخ في التصدي للعدوان، والاستمرار في محاربة الإرهاب مهما كانت الأثمان، حيث ترخص الدماء وتبذل الأرواح في سبيل استقلالية القرار، وحرية الأوطان.