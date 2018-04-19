القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 03:27 م

«الخارجية»: لا زيادة في مرتبات الدبلوماسيين بالخارج

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو زيد
ألفت الكحلي
dostor.org/2135344

نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صحة ما تم تداوله مؤخرا حول زيادة مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، على أثر التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري.

وأوضح أبو زيد، أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنه 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج منعا لحصولهم على أية زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبا لتحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه يرتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسي في الداخل بالجنيه المصري، وليس بالخارج، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن مرتبات الدبلوماسيين المصريين خلال فترة عملهم في الداخل تواجه خللا هيكليا منذ سنوات طويلة، زادت حدته بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية.

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات» تشكر أعضاء السلك الدبلوماسى والمصريين بالخارج

«النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسى

عبد العال: قانون السلك الدبلوماسي لا يترتب عليه أي زيادات مالية

ننشر تعديلات قانون السلك الدبلوماسي الجديدة

اقرأ أيضًا
منذ يومين

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ 5 أيام

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 6 أيام

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ 6 أيام

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ 6 أيام

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

الآن

وفاة ضحية الحوت الأزرق بالبحيرة

إخوانية تجمع 2.3 مليون جنيه بدعوى توظيفها بالبحيرة

خاص بالأرقام.. تفاصيل مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة

شكري: مصر لم تتلق أى رد من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

ألبومات الصور

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 52 من كلية الصيدلة

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

كشكول

وزير التعليم العالي: مستعد لتصوير إعلان لدعم أبو الريش الأطفال

طالبة بإعلام القاهرة تفوز بسباق التجديف على مستوى الجمهورية

فتحي خضير: أبو الريش مثل محمد صلاح.. وإمارات مصر "وعدت فأوفت"

"الديب": رياض الأطفال أنسب المراحل لتربية النشء بالأزهر

كيف تكتشف موهبة طفلك وتنميها

الأمصار

ماكرون: أوروبا تعيش لحظة حاسمة

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بادعاء إطلاقهم طائرات ورقية شرق رفح

قادة النمسا وروسيا وألمانيا مستعدون للمساهمة بالمفاوضات السورية

ضبط حاويات وقنابل كيميائية مصدرها ألمانيا وبريطانيا بدوما

وداعًا لأسطورة كاسترو.. ميغيل دياز كانيل رئيسًا لكوبا

منوعات

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

عجوز في رحلة البحث عن «ونس»: «نفسي أودع العزوبية»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك