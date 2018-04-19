مصدر بـ«الإسكان»: الـ42 ألف جنيه راتبًا للوزراء طُبقت قبل عام

قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان إن إقرار البرلمان 42 ألف جنيه راتبًا لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، ما هو إلا إجراء تقنيني.



وأوضح أن القرار تم تطبيقه مطلع العام الماضي، وهناك قطاع يسمى قطاع "مراقبة الحد الأقصى للأجور"، تم تفعيله مطلع العام الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي صدر بعده المنشور العام رقم (1) لسنة 2017 بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن العام الماضي.



وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الدستور»، أنه بالفعل تم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة، تقوم بالتنسيق مع الادارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته وتحديد المبالغ الزائدة وإخطار العامل بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى خلال 30 يوما من نهاية العام الميلادي، على أن يرد تلك المبالغ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل على العام المنتهي، مؤكدا أن هناك عددًا من القيادات تم إبلاغهم بمثل هذا الأمر وتمت إعادة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.



وتابع في توضيحه، أن المبالغ الزائدة التي نتجت عن تطبيق القرار تمت إعادتها إلى الخزانة العامة بالبنك المركزي لحساب وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها، لافتًا إلى أن الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعان الأمر بحزم للتحقق من تطبيق قرار رئيس الجمهورية، غير أن منشور المالية سالف الذكر به إلزام للمراقبين الماليين بالوزرارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ووكلاء الحسابات، لإخطار الادارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول، إضافة إلى إعداد تقارير متضمنة كل ما سبق وعرضها على وزير المالية.



وأكد المصدر أن الـ42 ألف جنيه هي إجمالي ما يتقاضاه الوزير من راتب وبدلات وخلافه، معتبرا أنه رقم غير مبالغ فيه، وذلك على اعتبار أن الوزير قبل مجيئه للمنصب كان يتقاضى تقريبا 10 أضعاف الرقم المشار إليه، وهي حقيقة معروفة وموثقة، غير أن أغلب الوزراء يرغبون في تقديم شيء لبلدهم، لأنها قدمت لهم كثيرا وهم يودون رد الجميل حتى ولو كان الثمن إهانة بعضهم في بعض الأحيان من خلال صحف أو عدد من المواقع الإلكترونية أو السوشيال ميديال، إضافة إلى تنازلهم عن مبالغ مالية كبيرة كانوا يحصلون عليها قبل تعيينهم وزراء.



