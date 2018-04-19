بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تخصيص 164 ألفًا و136 تذكرة للجماهير جميعًا دون حاملى الجنسية الروسية، خلال أول 24 ساعة من مرحلة البيع الأخيرة لتذاكر مونديال روسيا.



وقد انطلقت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال بأسبقية الحجز، أمس الأربعاء، وخصصت أغلب التذاكر خلال أول 24 ساعة من المرحلة الأخيرة للجماهير الروسية بواقع 87 ألفًا و902 تذكرة.



وقد حلت جماهير الأرجنتين في المرتبة الثانية بإجمالي سبعة آلاف و740 تذكرة، ثم جماهير المكسيك بإجمالي ستة آلاف و598 تذكرة، ثم البرازيل بإجمالى ستة آلاف و198 تذكرة، ثم أمريكا بإجمالى خمسة آلاف و780 تذكرة، ثم ألمانيا بإجمالي خمسة آلاف و181 تذكرة، ثم بيرو بإجمالى ثلاثة آلاف و799 تذكرة، تليها كولومبيا بإجمالى ثلاثة آلاف و756 تذكرة، ثم الصين بإجمالي ألف و930 تذكرة، ثم مصر بإجمالى ألفين و370 تذكرة، ثم الهند بألف و905 تذاكر.



وذكر "فيفا"، الثلاثاء، أن «تذاكر جميع المباريات ستكون متاحة، لكن تذاكر مباريات المنتخبات الكبيرة والأدوار الإقصائية بجانب المباراة النهائية، ستكون شحيحة للغاية إذا توفرت فى الأساس».



ويبلغ إجمالى عدد تذاكر المونديال حوالى 2.5 مليون تذكرة نحو «مليونين و503 آلاف و957 تذكرة».

وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار فى مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.