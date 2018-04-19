القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
منوعات
الخميس 19/أبريل/2018 - 03:27 م

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

بعد ساعات من طرحها..
dostor.org/2135342

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تخصيص 164 ألفًا و136 تذكرة للجماهير جميعًا دون حاملى الجنسية الروسية، خلال أول 24 ساعة من مرحلة البيع الأخيرة لتذاكر مونديال روسيا.

وقد انطلقت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال بأسبقية الحجز، أمس الأربعاء، وخصصت أغلب التذاكر خلال أول 24 ساعة من المرحلة الأخيرة للجماهير الروسية بواقع 87 ألفًا و902 تذكرة.

وقد حلت جماهير الأرجنتين في المرتبة الثانية بإجمالي سبعة آلاف و740 تذكرة، ثم جماهير المكسيك بإجمالي ستة آلاف و598 تذكرة، ثم البرازيل بإجمالى ستة آلاف و198 تذكرة، ثم أمريكا بإجمالى خمسة آلاف و780 تذكرة، ثم ألمانيا بإجمالي خمسة آلاف و181 تذكرة، ثم بيرو بإجمالى ثلاثة آلاف و799 تذكرة، تليها كولومبيا بإجمالى ثلاثة آلاف و756 تذكرة، ثم الصين بإجمالي ألف و930 تذكرة، ثم مصر بإجمالى ألفين و370 تذكرة، ثم الهند بألف و905 تذاكر.

وذكر "فيفا"، الثلاثاء، أن «تذاكر جميع المباريات ستكون متاحة، لكن تذاكر مباريات المنتخبات الكبيرة والأدوار الإقصائية بجانب المباراة النهائية، ستكون شحيحة للغاية إذا توفرت فى الأساس».

ويبلغ إجمالى عدد تذاكر المونديال حوالى 2.5 مليون تذكرة  نحو «مليونين و503 آلاف و957 تذكرة».
وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار فى مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أكثر من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

منذ أكثر من شهرين

الملاكم حسام بكر قبل تجنيسه بأمريكا: بطاقتي فى مصر «عاطل»

الآن

وفاة ضحية الحوت الأزرق بالبحيرة

إخوانية تجمع 2.3 مليون جنيه بدعوى توظيفها بالبحيرة

خاص بالأرقام.. تفاصيل مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة

شكري: مصر لم تتلق أى رد من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

ألبومات الصور

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 52 من كلية الصيدلة

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

حرب إلكترونية بين «الأسواني» و«قنديل».. والسبب «قطر» (تدوينات)

كشكول

وزير التعليم العالي: مستعد لتصوير إعلان لدعم أبو الريش الأطفال

طالبة بإعلام القاهرة تفوز بسباق التجديف على مستوى الجمهورية

فتحي خضير: أبو الريش مثل محمد صلاح.. وإمارات مصر "وعدت فأوفت"

"الديب": رياض الأطفال أنسب المراحل لتربية النشء بالأزهر

كيف تكتشف موهبة طفلك وتنميها

الأمصار

ماكرون: أوروبا تعيش لحظة حاسمة

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بادعاء إطلاقهم طائرات ورقية شرق رفح

قادة النمسا وروسيا وألمانيا مستعدون للمساهمة بالمفاوضات السورية

ضبط حاويات وقنابل كيميائية مصدرها ألمانيا وبريطانيا بدوما

وداعًا لأسطورة كاسترو.. ميغيل دياز كانيل رئيسًا لكوبا

منوعات

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

عجوز في رحلة البحث عن «ونس»: «نفسي أودع العزوبية»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك