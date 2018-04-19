الجنرال جيراسيموف يناقش أزمة سوريا في باكو

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى باكو عاصمة أذربيجان؛ لبحث القضية السورية بشكل خاص، مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، الجنرال كورتيس سكاباروتي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «إنه من المقرر أن يناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية لحلف (الناتو) وروسيا في المنطقة الأوروبية، وكذلك الوضع في سوريا»، مضيفة: «إن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، سيستقبل رئيس الأركان العامة الروسي خلال زيارته إلى باكو».



يذكر أن نائبة الأمين العام لحلف «الناتو»، روز جوتيمولر، قالت، في وقت سابق، إنه من المقرر عقد اجتماع بين سكاباروتي وجيراسيموف هذا الأسبوع.



من جهته، قال مصدر دبلوماسي في بروكسل، لوكالة أنباء «تاس» الروسية: «إن المحادثات ستركز على سبل منع وقوع حوادث عسكرية بسبب سوء فهم محتمل بين روسيا وحلف (الناتو)».