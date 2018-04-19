ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

تسلم هارلد الخامس، ملك النرويج، أوراق اعتماد عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثى، كسفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى بلاده، وذلك بالقصر الملكى في أوسلو.



ونقل السفير "الرميثى" لـ"هارلد الخامس"، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق دوام التقدم والرقى، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد التزامه بالعمل من موقعه على خدمة مصلحة البلدين المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا لديهما، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.



وأشاد بالدور البارز والحيوى الذى تضطلع به مملكة النرويج في منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والإنسانية والإنمائية، منوها إلى أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات مع الجانب النرويجى، حيث يتصدر البلدان قائمة منظومة العمل الإنسانى المشترك وتطوير مستقبله؛ وذلك لإيجاد أكبر قدر من التضامن مع الأحداث الإنسانية العاجلة والملحة على المستوى العالمي في بيئة مثالية تعزز من قيم المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وقد تناول الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية.