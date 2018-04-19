«النحاس»: مرتبات الوزراء ضعيفة وزيادتها خطوة تأخرت كثيرًا

قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وأمين عام مجلس الوزراء بوزارة الدكتور عاطف عبيد، إن قرار زيادة رواتب كبار المسئولين من الوزراء والمحافظين خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا.



وأكد، أن هذا القرار سيحد بشكل كبير من ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية نتيجة تقنين أوضاع سابقة خاطئة في هيكل الأجور والمعاشات.



وأضاف، في تصريح لـ"الدستور"، أنه عاصر حينما كان يشغل منصب أمين مجلس الوزراء، تناقضًا كبيرًا في العديد من الجهات في أجور العاملين بها من: وكلاء وزارة ونواب وزراء تخطت أجورهم الأساسية ما يتقاضاه وزراؤهم، بعيدًا عن البدلات والمكافآت، خاصة أن مرتبات الوزراء ضعيفة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، متسائلًا: "لو الوزير مخدش الحد الأقصي للأجور، إزاي موظف عنده في الوزارة ياخد الحد الأقصي"



وأكد الرئيس السابق للتنظيم والإدارة، أنه لا تعارض بين التعديلات الأخيرة وقانون الحد الأقصي للأجور بل تتفق معه وتطبق عليه، وكان من المفروض أن تصاحب تلك التعديلات إقرار الحد الأقصي قبل سنوات.



وعن قيمة المعاش، قال إن التناقض الكبير بين الدخل أثناء الخدمة وعند الخروج للمعاش أحد أسباب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، فمن غير المعقول أن موظفًا مرتبه يقترب من الحد الأقصي للأجور ثم يتقاضي معاشًا قيمته 1600 جنيه- خاصة إذا كانت القيم الأخلاقية لديه ضعيفة- من الممكن أن يرتكب انحرافات للتربح السريع، خاصة أن المعاش يحفظ كرامة المسئول العام بعد انتهاء مدة خدمته.



وأضاف: عملت خلال الفترة من 1999 وحتي 2012 في العديد من المناصب بالجهاز الإداري للدولة من وصولا إلي أمين عام مجلس الوزراء ثم رئيس التنظيم والإدارة، وكان أول معاش تقاضيته لا يتعدي 700 جنيه.

