تجديد حبس «القصاص» في قضية «المحور الإعلامي»

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب «مصر القوية»، 15 يوما؛ لاتهامه وآخرين فى قضية «المحور الإعلامى» التابع للإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابات، قد أمر بحبس المتهم على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

