حازم إمام سفيرًا لمنتجات«إل جي» الجديدة

أعلنت شركة إل جي مصر، اليوم، عن اختيار حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، سفيرا لمنتجاتها من شاشات التلفزيون التي تعمل بتقنية «OLED» في مصر.



ومن المقرر مشاركة "ال جي" ضمن حملة المنتخب الوطني لروسيا 2018، وستعرض الشركة شاشات «OLED» قبيل مشاركة مصر في فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، مع التركيز على المميزات الخاصة التي تقدمها تلك الشاشات للمشاهد.



وقال دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر: نحن سعداء بتعاوننا مع النجم حازم إمام للترويج لمنتجاتنا من شاشات إل جي «OLED».



وقال النجم حازم إمام "أنا سعيد بالتعاون مع شركة إل جي للإلكترونيات في هذه الحملة المميزة، كما أنني من محبي شاشات إل جي «OLED»، وأحرص على متابعة المباريات الكروية من خلالها لما تقدمه من تجربة مشاهدة ممتعة ومميزة.