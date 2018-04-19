أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات، وبعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.73 دولار للبرميل، لتسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه «أوبك» ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية، مما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا على 27 دولارا بعد ذلك بعام.



وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.62 دولار للبرميل، بارتفاع 1.14 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.



وزادت عقود خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 98 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل، وبلغ الخام الأمريكي 69.56 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 28 نوفمبر.