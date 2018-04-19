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اقتصاد
الخميس 19/أبريل/2018 - 02:19 م

«مميش»: ضخ 250 مليون دولار استثمارات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
أش أ
dostor.org/2135186

بحث الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس مع رئيس مجموعة Amel Group الكندية الدكتور صلاح صالح خطة الاستثمار، إذ إن المجموعة تدرس ضخ استثمارات بنحو 250 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية للقناة عبر التحالف مع عدة شركات.

وأضاف "مميش" أن هذا الاستثمار سيكون من خلال إقامة مشروع لإنتاج أنواع الزجاج المختلفة من رمال السيلكا وباستخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الأوروبية في مجال تصنيع الزجاج".

وتابع: "مثل هذه المباحثات التي تمت مع الجانب الكندي من شأنها تنويع الاستثمارات بالمنطقة، وهو ما نهدف إليه في المنطقة"، مشيرا إلى ترحيب إدارة الهيئة الاقتصادية بمختلف الشركات العالمية والجنسيات المختلفة؛ لضخ استثمارات في المنطقة مما يساهم في خلق منافسة قوية بين كبرى الشركات العالمية وينعكس على رفع تصنيف المنطقة بين المناطق الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن المشروع المقدم من قبل الشركة الكندية يرتكز على أن يكون أكبر انتاجه من الزجاج والذى يبلغ نحو 1000 طن، وسيكون موجها للتصدير بالخارج من خلال الاستفادة بموانئ المنطقة، خاصة النوع الذي يدخل فى مشروعات لوحات توليد الطاقة الشمسية والمشروعات الإنشائية.

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