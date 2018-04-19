دراسة: الانتهاكات الجنسية لأطفال داعش تهدد العراق بحرب جديدة

اهتم الإعلام العالمي بدراسة خطيرة صدرت مؤخرًا عن الانتهاكات الجنسية والعنف الذي يتعرض له النساء والأطفال في العراق المرتبطين بمقاتلي تنظيم داعش.



وكشفت الدراسة عن وضعهم في مخيمات اللاجئين، وتعرضهم للإيذاء الجنسي، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الطعام.



ويعتقد الباحثون أن إساءة المعاملة المستمرة يمكن أن تؤدي إلى جيل جديد من مؤيدي "داعش"، وقالت نيكوليت والدمان، وهي باحثة مشاركة في الدراسة، إن هؤلاء النساء والأطفال لديهم شعور عميق بالظلم، وما زالت النساء تقول لنا إن هذا سيؤدي إلى دورة قادمة من العنف وجيل جديد قادم من داعش يخوض حربًا أخرى في العراق.



وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت على 92 امرأة وطفلًا أجرى الباحثون مقابلات معهم من ثمانية مخيمات بين أكتوبر ومارس الماضي، أن الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في المخيم يشعرون بالقلق من الآثار الطويلة الأجل المترتبة على الاعتداء الجنسي، بما في ذلك حالات الحمل والإجهاض غير الآمن والأمراض المنقولة جنسيًا.