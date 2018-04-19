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الخميس 19/أبريل/2018 - 02:17 م

«ماكرون»: أوروبا تقف حاليًا فى مفترق طرق

ماكرون
ماكرون
وكالات
dostor.org/2135183

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رأيه أن أوروبا تقف حاليًا في مفترق طرق، وقال، اليوم الخميس، على هامش لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة برلين: "إننا نعيش في لحظة مغامرة أوروبية فريدة حقا".

وأشار ماكرون، إلى أنه يتم اختبار السيادة المشتركة لأوروبا من قبل النظام العالمي، وذكر في هذا السياق تحديات التجارة والتحولات التكنولوجية والمناخية الكبرى، قائلا: "حتى داخل دولنا هناك شك، وتنشأ رؤى قومية بشكل قوي"، وأكد أن هذه اللحظة حاسمة قطعا بالنسبة لمستقبل أوروبا.

يأتي على برنامج اللقاء بين ميركل وماكرون، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوروبا من بينها تعزيز منطقة اليورو، وكذلك خطط الإصلاح الأوروبي لماكرون، والتي تلاقي تحفظًا في برلين، لاسيما داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل.

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