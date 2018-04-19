القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

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01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

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اقتصاد
الخميس 19/أبريل/2018 - 02:15 م

27 % نموًّا فى الاستثمارات الأجنبية بتونس خلال 3 أشهر

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
وكالات
dostor.org/2135178

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 27 بالمئة في الربع الأول من 2018 مدفوعة بجهود حكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من الإجراءات البيروقراطية.

وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بلغ 560 مليون دينار (230.54 مليون دولار) في الربع الأول.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الشهر بإلغاء العديد من التراخيص الإدارية التي تعرقل جهود جذب المستثمرين.

وابتداء من 17 أبريل الجاري أصبح متاحا استخراج بعض الوثائق المطلوبة في إنجاز المشاريع عبر الإنترنت لاختصار الفترة الزمنية.

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