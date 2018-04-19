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الخميس 19/أبريل/2018 - 02:14 م

توريد 17 ألف طن قمح لشون محافظة البحيرة حتى اليوم

المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده
البحيرة ـ أيمن بدر :
dostor.org/2135177

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية القمح الذي تم توريده للشون والصوامع، بلغ- حتى صباح اليوم- 16 ألفًا و814 كيلوجراما، وذلك لمساحة 79 ألفا و362 فدانا، تم حصادها من إجمالى المساحة المنزرعة به بنطاق الإقليم، والمقدرة بـ360 ألفا و487 فدانًا.

وأكدت «عبده» جاهزية 32 شونة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال القمح من المزارعين.

ووجهت بضرورة متابعة أعمال التوريد والالتزام بالضوابط المحددة؛ للحفاظ على سلامة القمح، ومنع هدر أي كميات منه.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد، وعدم وجود المستورد بداخله، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

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