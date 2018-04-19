محمد القصبى: صفاء النجار.. شكرًا.. أقاصيصك دعم لرؤيتى حول أدب الإستروجين

أظنها قلمًا نسويًا مغايرًا للسائد.

فعلى النقيض من كاتباتنا المنشغلات بالهم اليومي العام أو الأنثوى الخاص جدا ، تبدو الكاتبة صفاء النجار مؤرقة كما يشى العديد من نصوص مجموعتها القصصية "الحور العين تفصص البسلة" بقضايا الوجود الإنساني.

وإنى أراها نموذجا لما ألح عليه في كتاباتي منذ عشر سنوات.. أن ثمة أدبًا إستروجينيا ينبغي أن نقر به .. والأدب الإستروجيني الذى أعنيه انبثاقات الأنثى المبدعة.. فى الحكى .. فى الشعر.. في النقد.. تلك الانبثاقات التي تفوح حتما برائحة الإستروجين..

ولماذا حتما..؟

لأنها ببساطة تغمس قلمها في موار هرموناتها لتكتب.. ليس فقط عن عوالم الأنثى الخاصة جدا .. بل عن كل شىء .. إن كتبت عن داعش.. عن الحوثيين .. إن خاضت في الفضاءات اللانهائية للخيال العلمي ..

كل ما تكتبه نون النسوة ينبغى تبنيده أدبا إستروجينيًا ..

هل آتى بما هو مغاير ..

لما توارثناه عن فرجينيا ولف وفرانسوا ساجان أن الأدب النسوى لا شىء آخر غير هذا الذى ينبض بارتعاشات قلب المرأة فيما يخص علاقتها بالرجل، وموار نصفها الأسفل شوقا أو إحباطا؟! ..نعم ..الأمر أكثر اتساعا من هذا بكثير.. طالما كتبت المرأة .. فسطورها حتى لو عن فيزياء الجسيمات تفوح برائحة هرموناتها.. اختيار الكلمات.. الأنساق اللغوية .. الإحساس.. الاستشعار .. أمور كثيرة تتباين .. عما لو كان القلم ذكوريا..

فلو كتبت إحداهن رواية عن الحالة السورية.. وكتب أحدهم رواية عن ذات الأمر.. ولم يذيل كل منهما ما كتب باسمه..

لا أظن أن المتلقى يمكن أن يعانى كثيرا فى التفريق بين ما كتبت وما كتب.

لذا لا أبالغ إن قلت إن الكاتبة صفاء النجار أسدت لي خدمة حين تؤكد صواب رؤيتي عبر مجموعتها القصصية "حور العين تفصص البسلة".

في قصتها "فى انتظار من قد يأتى" ، تعتنى الكاتبة حكيًا بتلك الفكرة الخرافية حول المخلص الذى سيأتي لـ“يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جورًا"، وهو اعتقاد طفح من الحضارات القديمة، في مصر وبلاد الرافدين والهند والصين، بل وجل شعوب العالم، حيث كان لدى الزرادشتيين يقين بعودة بهرام شاه، وآمن الهنود بعودة فيشنو، وينتظر البوذيون ظهور بوذا، ويترقب الإسبان ظهور ملكهم روذريق، ويتطلع المجوس لعودة أشيدربابي أحد أعقاب زرادشت، ويعتقد مسيحيو الأحباش في حتمية عودة تيودور كمهدى في آخر الزمان.

إنها فكرة المخلص التي تورثناها

حضارة وراء حضارة، ودين بعد دين، فكان ألمسيا في اليهودية، المسيح المخلص الذي سيظهر آخر الزمان ليطهر الدنيا من الشر، المهدى المنتظر في الإسلام.. كلينت ستوود في سينما هوليوود.. وأشباهه فى سينما بوليوود "السينما الهندية" .. العادل القوى الذى يدخل البلدة ممتطيًا حصانه شاهرًا مسدسه فينقذ الغلابة الطيبين من عصابة الأشرار..

فكرة تتعلق بإحدى إشكاليات وجودنا الإنسانى.. بعيدا عن ارتعاشات قلب الأنثى وموار جسدها، ومع ذلك انبثقت أنساقها اللغوية وتشكيلاتها الجمالية من قلم صفاء النجار معبقة برائحة هرمون الإستروجين..

"عيناه حادة كحورس، حانية كغزال، ترى ما خلف المغيب كزرقاء اليمامة".

فالكاتبة بحساسيتها الأنثوية على دراية بأن إيزيس أول من لاحظ حدة عينى حورس الذى أعدته لينقذ العالم من شر "ست"، وباستشعارها الأنثوى المرهف لأهمية الحنان كأكسوجين حياة للمرأة تعرف أين يتجسد ، ماهو رمزه ..؟ عينا غزال، وبقدرتها الحدسية التي تتجاوز طاقة الرجل تعى أهمية الدور الذي لعبته زرقاء اليمامة "ترى ما خلف المغيب كزرقاء اليمامة" صفحة 21.

والسرد في تلك القصة لا يشي فقط برفض مبطن لفكرة "المخلص أو المنقذ"، بل أيضًا بالشفقة على القطيع البشري الذي أمضى دهورًا تائهًا فى ضلال الأساطير." ولما لم تتغير الدنيا أنكروه، تهكموا عليه، غامت الدلالات، حملوه كل الأوزار، أبلغوا عنه، صلبوه، واتخذوه هدفًا كى يعلموا أولادهم الرماية.

ورغم هذا تنهى الكاتبة قصتها بما هو متوقع:

"فى المساء عادوا وأحرقوا البخور وأضاؤوا الشموع كي لا تتوه روحه عنهم ، وجلسوا يتسامرون في انتظار من يأتي" –صفحة 24-

نهاية تتسق مع الطبيعة الإنسانية..أننا لانستطيع أن نحيا دون فكرة المخل.. حتى لو كانت وهما.. حتى لو كنا نحن صانعيها!!

ودلالات قصتها هذه .. وقصة " الأميبا " وأخريات مثل " في انتظار ما قد أتى " .. و"ومن أحياها ".. مستورة عن القارئ الفيساوي ..قارئ حكى الفيشار أعني الباحث عن الفهم لأول وهلة .. كما حواديت الجدة .. كما حكايات السوشيال ميديا ..قصص صفاء النجار محجوبة عن هذه النوعية من القراء بغلالة من الغموض المحبب إلى النفس السوية ثقافة وفكرا .. فإن كانت الكاتبة تعبت، فالقارئ عليه أيضا أن يتعب ولو قليلا ليلتقط مراكز الإنارة فى إبداعها .. وإن كانت في بعض القصص قد يجد القارئ نفسه وقد تصبب عرقًا لما بذله من جهد ليصل إلى الفكرة كما هى الحال فى قصة "ومن أحياها "

لكن بشكل عام يمكن القول إن صفاء النجار تكتب وهى تواجه قارئها بشعار غير معلن "مزيد من الإرهاق .. مزيد من المتعة".

وتفاجئنا الكاتبة في قصة "الأميبا" بما هو غير مألوف في الكتابة الأنثوية حتى المؤطرة فقط فى علاقة الأنثى بأنوثتها .. بالرجل ..

اختزال كل تقويمها الأنثوى .. فى يوم واحد فقط دون كل أيام الأسبوع.. الأربعاء!.

" كان الأربعاء يومها الأسطورى الذي خلقها فيه الرب".

وليس هذا الحدث الوحيد الذي اصطفى الله الأربعاء ليكون مهده الزمنى دون كل أيام الأسبوع، ففي أربعاء ثان كانت الخطوة الأولى فى مشروع زواجها من شاب أتت به جارتها "أم يحيى"، وكان الأربعاء الموعد الأسبوعي لنزهاتها مع خطيبها، وأهداها أربعاء آخر الأهم الذى غاب عنها، مفاتن جسدها حين وقفت أمام المرآة لتزهو بأنوثتها المتفجرة عبر جلبابها البيتي المبتل، وهذا حالها كل أربعاء.. يوم الغسيل الذي يشهد حديثا سريا تنتشى به بينها وبين جسدها.. يوم يجعلها تشعر بكينونتها الأنثوية حتى لو كانت طوال الأسبوع شيئا آخر، مجرد أميبا "تنسحق تحت كرشه الضخم وتنبعج تحته كقطعة عجين تتمدد أطرافها تحت ضغط أصابع فران لا يحب صنعته، فاستوعبت أخيرا أنه لم تكن هناك فائدة من تسابقها مع زميلتها أيتهما ترسم الشكل الصحيح للأميبا، فكما قالت المعلمة:

- الأميبا ليس لها شكل محدد. "صفحة 12".

" أظن أن لا قدرة لرجل على أن يصف حالة امرأة يضاجعها من تكره.. كما وصفتها صفاء النجار في قصتها هذه "إنها أنثى الأربعاء".

وأظنها –صفاء النجار- في حاجة إلى أن تصلي ركعتي شكر لله لأن مشايخ الجاهلية الجديدة الذين يمطروننا على مدار الساعة بفتاوى تطفح من أفق أكثر ضيقا من ثقب إبرة، مناوئ للفطرة البشرية، لا يقرأون الأدب، وإلا أهدروا دمها لقولها فى قصة ومن أخبأها "ليس موتك لعنة يغيرها غيرك، بل قدر عليك تغييره"! وأظنهم وهم ينفذون حكم جهالتهم بقتلها سيصرخون في وجهها: أو تغيير القدر مهمة البشر يا كافرة؟!.

وعبارات على شاكلة "أن الرب رغم مشاغله التي لا يمكن أن تستوعبها يدخر لها عينين تبصران فيها معجزته وتقدر وجهها القبيح وجسدها الكامل" صفحة 8 –قد يتخذها مشايخ الجاهلية الجديدة برهانًا على صواب موقفهم من المرأة.. أنها ناقصة عقل ودين أو كما قال رئيس إدارة الإفتاء في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية أنها فى بيتها بنصف عقل فإن خرجت إلى الأسواق فقدت نصف ما لديها، لتصبح بربع عقل، فتوى أتى بها رجل الدين السعودى للتأكيد على عدم أحقية المرأة في الحصول على رخصة قيادة، فكيف تقود سيارة وهي بربع عقل.. فإن قرأ شيخ الإفتاء بعسير ما كتبته صفاء النجار لصرخ.. إنها ليست فقط بربع عقل.. بل وكافرة أيضا!!.

لكن هل انشغال الكاتبة أحيانا في حكيها بقضية كبرى خارج دائرة الهم اليومي تضل الطريق، فتكتب بتقريرية؟

هذا ما اتهمت به فى روايتي عراف السيدة الأولى، وكثر ممن يكتبون أدبا سياسيا.

لقد توقفت حائرا أمام قصتها "فى انتظار من قد يأتى": أهذه بالفعل قصة؟ وأين الشخصيات..؟ جموع تتطلع إلى المخلص الذى لا يأتي..

لا شخوص محددة.. أيجوز هذا؟ أخيرًا تستحضر الذاكرة ما قاله يوما رولان بارت بعد أن أمضى وقتا طويلا تنهشه الحيرة إزاء كتابات جورج باتاي: هل يبند ما يكتب في جنس السرد القصصي.. أم الشعر أم أنه كاتب مقالة؟ هل هو رجل اقتصاد أم فيلسوف أم متصوف؟ .. وأخيراً استقر بارت على أن باتاي يكتب نصًا..!

إذن .. فلماذا لا أنتهي إلى ما انتهى إليه بارت .. أن هذا المؤطر ما بين صفحتى 21 و24 من مجموعة "الحور العين تفصص البسلة" نصا ، وهذا لا يختزل أبدًا من قيمته الجمالية.

وحين يكتب الأديب حكيا قد يلوذ إن كان الداخل محموما بالمشاعر .. شتات المشاعر بضمير المتكلم راويا، وهذا ما حدث معى كما بدا في العديد من رواياتي وقصصى القصيرة.. حيث تستقر بداخلي فكرة لا أدرى إن كانت صائبة أم لا، أنه حين يكون الحكى على لسان الراوى الغائب يتسم بالرتابة.. لكن ثمة من يتجاوز ضمير المتكلم حميمية إن حكى .. المخاطب .. أعني استخدام ضمير المتكلم في مخاطبة آخر .. حيث تسيل الأنساق اللغوية فى غزارة لا تنال أبدا من سلامتها وجمالياتها، بل تزيدها جمالاً، وتكون الرؤية أكثر جلاء من رؤية المرء لذاته... وهذا هو الحال في قصة ومن أخبأها:

- في سبات عميق تبيتين، مبثوثة روحك فى كل الأرجاء أسفل لحاء الأشجار والأوراق المتساقطة تحت نافذتك، في عمق بئر الغفلة والسهو تتخذين من الظلمة والعتمة دروعا تحميك ، لم يكن لك سلوك جامح يحتاج لكبح ، ولا حماسة فائرة تتدربين على ترويضها، كانت لديك موانعك الذاتية التى تأخذ برسن نفسك، لم تخذلى أحدا، حتى نفسك لم تخذليها..

-من أنت ؟". صفحة 43..

توظيف جيد لضمير المخاطب عبر صفحات خمس يتطاير من سطورها غبار لهث وتطاحن في ملمحة مشاعر إنسانية أجادت الكاتبة خلالها ضبط تسارع العبارات بما يجسد عنفوان المشاعر، وهذا حالها في العديد من القصص، تتفاوت السرعات لتتناسب مع قوة الشعور المحكى عنه .. ففى قصة "اكتشاف" ثمة حكى روتينى هادئ:

ركن السائق سيارته أمام المبنى الزجاجى الأزرق، ترجل متوجهًا صوب الكشك

سألها

- إزيك عاملة إيه

- رضا

"صفحة 49 "قصة اكتشاف"

لأنه لاموار مشاعر يتطلب لهاث الكلمات .. كما هو في قصة "ومن أخبأها "..

وكما نلحظ في قصة " سيجارة وأربعة أصابع" حين تتسارع العبارات، خاصة مع حدث يفجر براكين الشوق تحت جلد المتلقي فلا مجال لحروف العطف..

"ارتبك ، خلع قميصه وضعه على السرير، أشارت إلى البنطلون ، اكتفى بفتح السوستة وتولت هى الباقي"

صفحة 114.

ففي السطور السابقة استغنت الكاتبة، وحسنا ما فعلت عن حروف العطف على شاكلة " ثم ، و، ف" .. من منطلق حس لغوي سليم أن مثل هذه الحروف كثيرا ما تمترس الطريق أمام المتلقي بعقبات تكدره وهو المتلهف لمعرفة الآتي.

لكن بؤر العوار ليست غائبة وإن كانت قليلة ..

وأظنه عوار معظمنا سلامة النسق اللغوى..

حتى كبارنا ..

في قصة " الأميبا" تقول: تنسحق تحت كرشه الضخم وتنبعج تحته كقطعة عجين تتمدد أطرافها تحت ضغط أصابع فران"

ألا تلحظ عزيزى القارئ .. كلمة "تحت" تكررت ثلاث مرات في فقرة قصيرة من 14 كلمة .. وأظن أن كاتبة تجيد تشكيل النسق اللغوى باقتدار كما يبدو في كل قصصها، كان يمكن إن أعادت قراءة ما كتبت مرة ثانية تجويد العبارة تفاديا لهذا التكرار.

وأيضا ثمة عوار يتعلق بقواعد اللغة والنحو بالطبع يؤذى العين.. رغم محدوديته مثل قولها "لكن عيناها تحاصراه" والصحيح "لكن عينيها تحاصرانه" صفحة 32

وبعدها بسطرين يداهمنا خطأ آخر "عيناها تخترقاه وتذهب بالتعميرة" والصحيح "عيناه تخترقانه وتذهبان بالتعميرة"..

وفي صفحة 45 نجد تلك العبارة "حتى يعتقدوا إنك صرت دبا قطبيا قادر على استعمال الكالسيوم" والصحيح " حتى يعتقدوا أنك صرت دبا قطبيا قادرا على استعمال الكالسيوم".

هنا تبدو كبضع حصوات تلقى في نهر المجموعة، لكنها لم تقلل كثيرا من تدفقه بالجماليات الفنية واللغوية.. بل والفكرية.



نقلا عن «الحوار المتمدن»