القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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سياسي
الخميس 19/أبريل/2018 - 02:11 م

أيمن سلامة: الوساطة الدولية ضرورة لحل أزمة سد النهضة

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة
محمد جعفر
dostor.org/2135174

شدد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، على أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة- في ظل عامل الوقت الداهم والضاغط على متخذ أى قرار لتسوية أى نزاع أو إدارة الأزمة-؛ هو الوساطة الدولية، المقبولة من أطراف النزاع الثلاثة.

وأضاف -لـ«الدستور»- أن مهمة الوسيط، تتلخص في "تهيئة أنسب الظروف؛ لعودة المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان"، منوهًا إلى أنه لا وساطة؛ إلا بقبول كل أطراف النزاع.

ولفت إلى أهمية أن تتعهد إثيوبيا -كبادرة عن حسن النية- بتنفيذ البند الخاص بـ"ألا تقوم بالملء الأول للسد وتشغيله؛ إلا بالتوافق مع مصر والسودان".

وأشار إلى أنه من الضرورى توافق الدول الثلاث، على تنفيذ التقرير الاستهلالى- الذى قدمه المكتب الاستشاري الفرنسى-؛ تنفيذًا للبند المنصوص عليه فى اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة.

وأضاف أن مخاطبة الرأى العام الدولى، لا تتعارض مع وسائل تسوية النزاعات بين الدول "الوساطة أو المفاوضات".

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