غدًا.. بدء مفاوضات اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تبدأ، غدًا الجمعة، في الرباط، المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين.



واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، يرافقه وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في الرباط، والذي ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب، كلاوديا فيداي، والمسئول عن شئون الصيد البحري به، كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي تنتهي مدته في 14 يوليو.



وأكد وزير الخارجية المغربي أن الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر، وليست مجالا لأي مفاوضات، مشددا في الوقت نفسه على حرص المغرب على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة.