«الشوربجى»: التعاون مع «تحديث الصناعة» يتماشى مع توجهات الدولة

قالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، إن توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات للتعاون في مجال إعداد بحوث الأسواق الخارجية لزيادة معدلات التصدير، يتماشى مع التوجهات والرؤية العامة للهيئة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة للصادرات المصرية وتخفيف أعباء القطاع التصديري.



وأضافت "الشوربجي"، أن الهيئة ترسم السياسات العامة للصادرات وتبسط الإجراءات وترفع قدرات المصدرين، بالإضافة إلى إعداد الخطط التصديرية للقطاعات الصناعية وترويج المنتجات المصرية عن طريق المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات توفيق الأعمال والمشترين.



وأشارت إلى أن الهيئة تتابع بموجب الاتفاق تنفيذ وإعداد الدراسات والبحوث المتفق عليها بالتعاون مع لجان التسيير المشكلة من ممثلي القطاعات التصديرية.