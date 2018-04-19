3 مايو.. الحكم على 14 متهمًا في «اللجان النوعية»

مدَّت المحكمة العسكرية، أجل الحكم، فى القضية رقم 185 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان"؛ لاتهامهم بتكوين عصابة إرهابية مسلحة، للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، لجلسة 3 مايو المقبل.



وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر، أسسوا- على خلاف أحكام القانون- عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.



وكشفت التحقيقات، أن القيادي الإخوانى المتوفي، محمد كمال، و13 آخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض الجماعة.