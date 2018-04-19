السبت.. «الطباعة» تنظم معرض التصنيع الغذائى فى إفريقيا

تنظم غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للطباعة والتغليف معرض التصنيع الغذائي في إفريقيا، السبت المقبل ويستمر حتى الإثنين، تحت رعاية وحضور وزارة التجارة والصناعة، وذلك في أرض المعارض.



يعد معرض Africa Food Manufacturing، الأكبر في مجال التصنيع الغذائي في مصر

وشمال إفريقيا ويجمع نحو 250 عارضا يمثلون 20 دولة يقدمون الآلات والتقنيات والمكونات اللازمة لدعم دورة الحياة الكاملة للتصنيع الغذائي، من المكونات الغذائية، والتصنيع الغذائي، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات، بالإضافة إلى عقد ندوات مجانية متخصصة في جميع مجالات الصناعات الغذائية.



ويشارك في المعرض 51 شركة ويكتسب مجال الطباعة والتغليف أهمية كبيرة في هذا السياق، إذ تمثل معدات التعبئة والتغليف في قطاع الصناعات الغذائية 50% من إجمالي السوق، لذا سيتم من خلال المعرض التعرف إلى: حلول التعبئة والتغليف الأكثر ابتكارا، وأهم قطاعات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، ومنها: آلات التعبئة والتغليف، ومواد التعبئة والتغليف، ومنتجات التعبئة والتغليف، والطباعة واللصق.