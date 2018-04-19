شلل تام بمحطات السكك الحديدية في فرنسا رفضًا لإصلاحات «ماكرون»

واصل عمال السكك الحديدية في فرنسا، إضرابهم- اليوم- ضد إجراءات الحكومة الفرنسية بشأن خطط إصلاح شركة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للدولة «إس إن سي إف»، وغيرها من الخطط؛ الأمر الذي تسبب في شلل تام بحركة القطارات داخل البلاد.



من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضى قدما فى مشروعها.



وأعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية «جيوم بيبى»- لإذاعة «مونت كارلو»، وشبكة «يو إف إم تي في»- أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن «مئة مليون يورو».



وأضاف «بيبي» أن خسائر الشركة بسبب الإضراب «تبلغ 20 مليون يورو يوميا».



وكان عمال السكك الحديدية، قد باشروا- مطلع أبريل- إضرابا متقطعا ليومين، كل 5 أيام، منددين بنية الحكومة «تدمير الخدمة العامة».