ضربات جوية عراقية على مواقع لـ«داعش» في سوريا

كشف المتحدث باسم الجيش العراقي يحيي رسول عن أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، اليوم الخميس، نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات "إف-16" للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الخميس، "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي نفذت قواتنا الجوية، اليوم الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".



وأضاف أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه.