«شعراوى»: الموضة تُهدد مصانع الغزل والنسيج

قال أحمد شعراوي، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن التصدير هو طوق النجاة الوحيد لمصانع الملابس لتصريف إنتاجها، نظرا لانخفاض الإقبال خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء.



وأضاف "شعراوي" في تصريح لـ «الدستور» أن المصانع تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في «الموضة» إذ إن الأشكال والتصميمات الخاصة بالملابس تتغير بصورة أسرع مما كانت عليه في السنوات الماضية، ما يستوجب من المصانع ضرورة تصريف إنتاجها، أو التكيف مع حاجة السوق.



وأكد أن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70% نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مشيرا إلى أن المصانع تعلق آمالها بموسم الأعياد وشهر رمضان حتى تتمكن من تصريف إنتاجها، مشيرا إلى أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات.



وطالب شعراوي الحكومة بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة لمصنعي الملابس، وعدم الاعتماد على السوق الأمريكية فقط، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة في أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، والدول العربية.



وتابع أن السعودية على وجه التحديد تمثل سوق ضخم وعملاق لا بد وأن يتم التركيز عليه من قبل الحكومة، واستغلال التقارب الكبير بين البلدين.



ووفقا للبيان الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفعت صادرات المجلس بنسبة 16% خلال الربع الأول من 2018 لتسجل 382 مليون دولار، مقارنة بـ330 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وقالت شيرين حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بشأن تنظيم الدورة الثالثة لمعرض "Destination Africa"، إن المعرض فى دورته الجديدة يستهدف عدد أكبر من العارضين المصريين لقطاع الملابس الجاهزة واستقدام 400 مشترٍ أجنبى، 200 منهم للملابس الجاهزة والباقى للمفروشات والمنسوجات، لافتة إلى أنه تمت مضاعفة مساحة المعرض لتتخطى 3 آلاف متر.



