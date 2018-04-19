توقيع اتفاق بين «تحديث الصناعة» و«تنمية الصادرات»

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، سيتم بموجبه تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل في إطار الاتفاق تقوم بوضع خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق ووضع برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها.



وأضاف "قابيل"، أنه سيتم أيضا تشكيل لجان تسيير فرعية لكل دراسة على حدة تتضمن ممثلي القطاعات من المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في وضع وإعداد بحوث الأسواق الخارجية.



وأوضح قابيل أن الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، لافتا إلى أن الأسواق المستهدفة تتضمن أسواق دول الاتحاد والأوروبى وأسواق الدول العربية مع التركيز على أسواق قارة إفريقيا.



جاء ذلك خلال حضور الوزير مراسم توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، ووقع الاتفاق المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.



