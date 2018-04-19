«أمن أسوان» يُحدد المتهمين بقتل معاون مباحث كوم أمبو

تواصل أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الخميس، انتشار كمائنها بمداخل ومخارج مدينة كوم أمبو، لسرعة إلقاء القبض على العناصر الإجرامية المتورطة فى عملية استشهاد معاون مباحث كوم أمبو، وإصابة ضابط آخر.



وقال مصدر أمنى لـ "الدستور": إن الحملات الأمنية، حددت المتهمين، وجار القبض عليهم.



وأشار إلى أن عددهم يتراوح من 6 إلى 7 أشخاص وجميعهم مسجلون خطرا، وعليهم أحكام قضائية، وينتمون لإحدى العائلات الشهرية.



وأكد المصدر أن الحملات لن تتوقف ليل نهار فى تجفيف منابع تجارة أسلحة الموت الغير مرخصة، وغلق أوكار المخدرات وملاحقة العناصر الإجرامية، قائلًا "مش هنسيب حق الشهيد".



كان اللواء فتح الله حسني، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد محمود عوض، مدير مباحث أمن أسوان، يفيد استشهاد النقيب عبد الرحمن الصرفي، معاون مركز مباحث كوم امبو، وإصابة النقيب عبد الرحمن جابر معوض، خلال تبادل إطلاق النيران مع مسجلين خطر وتجار مخدرات بقرية فطيرة بمدينة كوم أمبو.