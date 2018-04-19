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الخميس 19/أبريل/2018 - 02:01 م

مد أجل النطق بالحكم على 89 متهمًا في «الخلايا العنقودية»

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2135153

مدَّت محكمة جنايات شمال العسكرية، أجل النطق بالحكم على 89 متهمًا، بينهم على عبداللاه، أمين الإعلام بحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، و15 آخرين، عمرهم أقل من 15 عامًا، والمعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية «ولع - جيفارا»، لجلسة 3 مايو المقبل.

ويواجه أعضاء الحركة اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية، في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانٍ الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، و2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهما عديدة، منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات «مجاهدون - ولع-جيفارا- مجهولون»، وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، وحيازة أسلحة ومفرقعات.

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.

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