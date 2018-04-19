«عمليات التموين»: استلام 190 ألف طن قمح حتى الآن

استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن انتظام عمليات توريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية، حتى ظهر اليوم.



وكشف التقرير استلام 190 ألف طن، تم توريدها لدى الجهات المسوقة، مقابل 1500 طن تم استلامها خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة فى استلام المحصول من المزارعين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يوميا.



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هايبر ماركت «كارفور» وشركة السويدي، بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية، اليوم الخميس، بحضور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس شركة السويدي أحمد السويدي، وهيرفيه ماجيديه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارفور.