نقابة الصيادلة على «صفيح ساخن».. معركة المجلس تشتعل مجددا

بدأت المشاحنات بين نقيب الصيادلة ومجلسه منذ يناير الماضي، عندما حرر عدد من أعضاء المجلس، عدة محاضر بقسم قصر النيل يتهمون الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، بالتزوير في أوراق رسمية واختلاس ما يقرب من 40 مليون جنيه من أموال النقابة والتربح من قبل بعض أصحاب سلاسل الصيدليات الخاصة؛ نظير عدم الالتفات لمخالفاتهم لقوانين ولوائح النقابة.



وأصدر أعضاء المجلس، قرارًا بوقف نقيب الصيادلة عن العمل والتحقيق معه في جميع التهم المنسوبة إليه، ولكن «عبيد» رفض كل هذه الاتهامات، وعلى حد قول الأخير، برأته المحكمة من كل التهم المنسوبة إليه.



وعلى الفور، دعا «عبيد»، أعضاء المجلس لعقد اجتماع إلا إنهم انقسموا على أنفسهم ما بين مؤيد للنقيب وومعارض له ولحكم المحكمة، فتحول الاجتماع لساحة معركة أخرى، إذ رفض 4 من أعضاء المجلس دخول النقيب باب النقابة، فيما حاول بعض الأطرف الصلح وهدأت الأمور قبيل الانتخابات الرئاسية، غير إنها تجددت مرة أخرى حاليا.



وقال نقيب الصيادلة لـ«الدستور»، إن هناك 6 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة يحاولون الاستيلاء على منصب النقيب وشطبه من النقابة، مؤكدا أن هؤلاء الأعضاء ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تريد السيطرة على هذا الكيان المهم في الدولة، وفق قوله.



وأوضح أن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية خلال 15 يوما؛ من أجل «محاسبة جميع المتوطين في الأحداث المخزية التي تحدث بين أعضاء المجلس ونقيبه»، لافتا إلى وجود طلب بعقد جمعية عمومية موقع من 240 صيدليا.



وشدد على أن الجمعية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن أعضاء المجلس الذين «يحاولون إثارة البلبلة والرأي العام وعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكينه من عودته إلى العمل»، مشيرا إلى أنه فور عودته وظّف شركة أمن مسؤوليتها الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة من «المخربين»، غير إنه اكتشف أن عددا من أعضاء النقابة استأجرو 90 فردا لاقتحام النقابة نظير مبلغ 50 ألف جنيه يوميا.



وقال إنه سيدعو إلى اجتماع مجلس لن يحضره «المخربون» لتحديد موعد الجمعية العمومية خلال 15 يوما لوضع حد لهذه «المهزلة المفتعلة» من قبل «قلة إخوانية».



وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد يستغل سلطته السابقة بصفته ضابط شرطة ويتعامل مع النقابة وأعضائها على أنها «عزبته وهم يعملون بها».



وأكد «فاروق» لـ«الدستور» أن النقيب كذب بشأن حفظ المحاضر والقضايا الموجهة ضده، موضحا أن هذه المحاضر لم تفتح ويحقق بها حتى اليوم بسبب وجود «واسطة» من قبل نقيب الصيادلة لغلق هذه المحاضر قبل أن تفتح.



وأضاف أن النقيب استولى على خزانة الملفات الموجودة في عهدة الأمين العام، وتم وقفه هو و5 أعضاء آخرين في واقعة غريبة تنتهك الأعراف والقوانين النقابية، مشيرا إلى أنه ليس من حقه اتخاذ قرار بشأن أعضاء المجلس وأعضاء هيئة المكتب.



وختم بأن الجمعية العمومية هي التي ستفصل في استمرار النقيب من عدمه، مطالبا النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في جميع التهم التي سجلوا محاضر بها في قسم شرطة قصر النيل.



