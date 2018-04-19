القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
مصر
الخميس 19/أبريل/2018 - 07:31 م

نقابة الصيادلة على «صفيح ساخن».. معركة المجلس تشتعل مجددا

الدكتور محيي عبيد
الدكتور محيي عبيد
سارة سعودي
dostor.org/2135024

بدأت المشاحنات بين نقيب الصيادلة ومجلسه منذ يناير الماضي، عندما حرر عدد من أعضاء المجلس، عدة محاضر بقسم قصر النيل يتهمون الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، بالتزوير في أوراق رسمية واختلاس ما يقرب من 40 مليون جنيه من أموال النقابة والتربح من قبل بعض أصحاب سلاسل الصيدليات الخاصة؛ نظير عدم الالتفات لمخالفاتهم لقوانين ولوائح النقابة.

وأصدر أعضاء المجلس، قرارًا بوقف نقيب الصيادلة عن العمل والتحقيق معه في جميع التهم المنسوبة إليه، ولكن «عبيد» رفض كل هذه الاتهامات، وعلى حد قول الأخير، برأته المحكمة من كل التهم المنسوبة إليه.

وعلى الفور، دعا «عبيد»، أعضاء المجلس لعقد اجتماع إلا إنهم انقسموا على أنفسهم ما بين مؤيد للنقيب وومعارض له ولحكم المحكمة، فتحول الاجتماع لساحة معركة أخرى، إذ رفض 4 من أعضاء المجلس دخول النقيب باب النقابة، فيما حاول بعض الأطرف الصلح وهدأت الأمور قبيل الانتخابات الرئاسية، غير إنها تجددت مرة أخرى حاليا.

وقال نقيب الصيادلة لـ«الدستور»، إن هناك 6 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة يحاولون الاستيلاء على منصب النقيب وشطبه من النقابة، مؤكدا أن هؤلاء الأعضاء ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تريد السيطرة على هذا الكيان المهم في الدولة، وفق قوله.

وأوضح أن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية خلال 15 يوما؛ من أجل «محاسبة جميع المتوطين في الأحداث المخزية التي تحدث بين أعضاء المجلس ونقيبه»، لافتا إلى وجود طلب بعقد جمعية عمومية موقع من 240 صيدليا.

وشدد على أن الجمعية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن أعضاء المجلس الذين «يحاولون إثارة البلبلة والرأي العام وعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكينه من عودته إلى العمل»، مشيرا إلى أنه فور عودته وظّف شركة أمن مسؤوليتها الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة من «المخربين»، غير إنه اكتشف أن عددا من أعضاء النقابة استأجرو 90 فردا لاقتحام النقابة نظير مبلغ 50 ألف جنيه يوميا.

وقال إنه سيدعو إلى اجتماع مجلس لن يحضره «المخربون» لتحديد موعد الجمعية العمومية خلال 15 يوما لوضع حد لهذه «المهزلة المفتعلة» من قبل «قلة إخوانية».

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد يستغل سلطته السابقة بصفته ضابط شرطة ويتعامل مع النقابة وأعضائها على أنها «عزبته وهم يعملون بها».

وأكد «فاروق» لـ«الدستور» أن النقيب كذب بشأن حفظ المحاضر والقضايا الموجهة ضده، موضحا أن هذه المحاضر لم تفتح ويحقق بها حتى اليوم بسبب وجود «واسطة» من قبل نقيب الصيادلة لغلق هذه المحاضر قبل أن تفتح.

وأضاف أن النقيب استولى على خزانة الملفات الموجودة في عهدة الأمين العام، وتم وقفه هو و5 أعضاء آخرين في واقعة غريبة تنتهك الأعراف والقوانين النقابية، مشيرا إلى أنه ليس من حقه اتخاذ قرار بشأن أعضاء المجلس وأعضاء هيئة المكتب.

وختم بأن الجمعية العمومية هي التي ستفصل في استمرار النقيب من عدمه، مطالبا النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في جميع التهم التي سجلوا محاضر بها في قسم شرطة قصر النيل.

موضوعات متعلقة

وكيل «الصيادلة»: النقابة مفتوحة لاستقبال طلبات انعقاد الجمعية العمومية

أمين «الصيادلة»: النقيب أضعف من الدعوة لجمعية عمومية

نقيب الصيادلة: «جمعية الحساب» قائمة رغم اعتراض المجلس

اشتعال الحرب بين نقيب الصيادلة وأعضاء المجلس

اقرأ أيضًا
منذ يومين

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ 6 أيام

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 6 أيام

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ 6 أيام

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ 6 أيام

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

الآن

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«البنتاجون»: أنظمة الأسد وروسيا الدفاعية أثبتت عدم فعاليتها

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين في «اقتحام السجون» لـ30 إبريل

داعش «يعدم» ترامب بالرصاص ويهدد بحرق أمريكا

الأكثر قراءة

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

«الكومى»: مجلس النواب سيقر قانون «الإيجار القديم» مهما كانت الصعوبات

ألبومات الصور

«جوباص» و«سابتكو» يُدشنان خط نقل بري بين مصر والسعودية

«مدبولى» يُوجه مسئولى «المقاولون العرب» بتكثيف العمالة لإنجاز المشاريع

ننشر صور الطفل ضحية «الحوت الأزرق» بالبحيرة

انفعالات بريئة.. أطفال زملكاوية أثناء إحدى مباريات النادى

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

«نجوم المستقبل» يغير اسمه بعد صعوده لأول مرة للدورى الممتاز

بالصور.. حفيدة رجاء الجداوى تخطف أنظار رواد «السوشيال ميديا»

«الكومى»: مجلس النواب سيقر قانون «الإيجار القديم» مهما كانت الصعوبات

كشكول

حجازي: امتحانات الثانوية بموعدها في شمال سيناء.. وسيناريوهات جاهزة للطوارئ

بروتكولات مع الشرطة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات الثانوية بكل محافظة

لجان ثلاثية لاختيار استراحات العاملين في الثانوية العامة

«التعليم العالي» تبرع إماراتي للمستشفى بمليون جنيه لشراء أجهزة طبية للأطفال

أحمد رضوان: بروتوكول التعاون مع الجامعة الصينية بخلق فرص تدريب للطلاب

الأمصار

الأسطول البحري الجزائري يشتري غواصة روسية جديدة

البنتاغون: هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا

بريطانيا والصين: الأسلحة الكيماوية هدف غير مقبول

لافروف: المسلحون في دوما كانوا على علم بوصول خبراء الأمم المتحدة حين أطلقوا النار

السلطات الجزائرية تحذر المواطنين من «الحنة القاتلة»

منوعات

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

بعد ساعات من طرحها.. مصر فى المركز قبل الأخير من تذاكر المونديال

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك