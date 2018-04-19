ننشر خريطة استخدامات «سوديك» لحصيلة اكتتاب زيادة رأس المال

قالت إدارة البورصة منذ قليل إن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" استخدمت 847 مليون جنيه، من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال.



وأوضحت الشركة، فى إفصاحها للبورصة، أنها ضخت 400 مليون جنيه في مشروع أرض 301 فدان، حتى نهاية ديسمبر 2014.



وخلال 2015، سددت سوديك 191 مليون جنيه، مقابل الاستحواذ على كامل أسهم طابروك للتعمير، وشراء قطعة أرض.



كما سددت سوديك، الدفعة الثانية من قيمة شراء أرض، من هيئة المجتمعات العمرانية، بالسادس من أكتوبر، بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه.



وفى 2016، سددت 73 مليون جنيه، كقسط أول من قطعة أرض تم شراؤها، كما سددت 100 مليون جنيه، تحت حساب عقد الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.



وأشارت سوديك، إلى أنه فى عام 2017، سددت 18 مليون جنيه أخرى، تحت حساب عقد أعمال هندسية، بمدينة هليوبليس الجديدة بشرق القاهرة.



وتابعت: "في 2018، تم سداد 30 مليون جنيه، تحت حساب عقد الشراكة مع شركتين؛ لتعمير 1.3 مليون م2 بالساحل الشمالى، إلى جانب 5 ملايين جنيه إضافية كمصروفات أخرى".



ونوهت سوديك، إلى أن المتبقى من متحصلات الاكتتاب، بلغ 145.93 مليون جنيه، من إجمالى 992.93 مليون جنيه.



يذكر أن مجلس إدارة سوديك وافق فى ديسمبر 2015، على تخصيص 1% من الأسهم المصدرة سنويًا لمشروع نظام الإثابة.



ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في فبراير 2017، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالشركة، إلى 1.36 مليار جنيه لمصلحة نظام الإثابة والتحفيز.



ويبلغ رأسمال سوديك 1.37 مليار جنيه، موزعًا على 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.